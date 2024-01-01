В Коми округе объявили лауреатов межнационального театрального фестиваля «Сообщение» Фестиваль проходил в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Щукова, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр

В воскресенье, 27 октября, в Коми-Пермяцком округе завершился VI международный театральный фестиваль «Сообщение». В этом году в фестивале приняли участие театры из разных регионов России, включая Калмыкию, Татарстан, Башкортостан, Удмуртию и Санкт-Петербург.

Жюри фестиваля «Сообщение», в состав которого вошли известные театральные деятели (Татьяна Тихоновец, Евгения Тропп, Оксана Кушляева, Альберт Нестеров и Наталья Жемгулене), определило победителей в различных номинациях.





Гран-при был присуждён спектаклю «Ай тотылган төндә» («В ночь лунного затмения») режиссёра Сойжина Жамбалова из Атнинского татарского государственного драматического театра им. Г. Тукая (Татарстан).





В номинации «Лучшая работа режиссёра» победу одержал Дамир Салимзянов со спектаклем «Алло, мама!» из Глазовского драматического театра «Парафраз» (Удмуртия).





За лучшую мужскую роль награду получил Очир Такаев за роль Чацкого в спектакле «Уханас учрсн уршг» («Горе от ума») из Национального драматического театра имени Б. Басангова (Калмыкия).





Лучшая женская роль присуждена Разиле Шарифуллиной за её выступление в спектакле «Ай тотылган төндә», взявшего Гран-при.

Фото: Анастасия Щукова, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр

Жюри отметило работу художников Лилии Имамутдиновой и Ильшата Саяхова за оформление спектакля «Таң вакыты» («На заре») из Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Т.А. Миннуллина (Татарстан).





Специальные награды жюри получили Якуп Шарипов за исполнение роли Бурёнкина в спектакле «Ярлыкау» («Помилование»), Алмаз Хусаинов и Марсель Нуриев за талантливое выступление в спектакле «Таң вакыты» («На заре»), а также танцевальная компания «Каннон Данс» из Санкт-Петербурга за актуальность гуманистического высказывания в спектакле «Чёрный сад».





Татьяна Тихоновец, театральный критик, заслуженный работник культуры РФ:

«Фестиваль «Сообщение» закончился. Гран-при получил театр из татарского села «Большая Атня» за спектакль в «Ночь лунного затмения» в режиссуре Сойжин Жамбаловой. Лучшая женская роль тоже у них. Но главное и очень любопытное явление на этом фестивале — столкновение театра старого, уже отживающего свой век, и нового, дерзкого, предлагающего новый театральный язык, да даже не новый, а просто современный. Ну да, приходится брать и спектакли, подёрнутые пылью, но любопытно, что они очень нравятся старшему поколению — чтобы всё было понятно, чтобы историю рассказывали словами, «ротом», как я говорю, а не непонятными образами и метафорами. В национальных театрах этих полулитературных историй, где все стоят в линейных мизансценах и говорят по очереди — полным-полно. И здесь не удалось избежать этого. Но были и спектакли, которые предлагали новый, современный театральный язык. Режиссёры нового поколения Сойжин Жамбалова, Туфан Имамутдинов, Ильсур Казакбаев и, разумеется, очень опытный Дамир Салимзянов мыслят остро, они прекрасно обучены, талантливы, хорошо оснащены, и будущее — в них. Не сразу, конечно, пройдёт мода на музычно-драматичные комедии и слезливые мелодрамы. Что делать, «народ не с нами», как сказал герой булгаковской пьесы, но есть и те, кто с нами. И будущее — за ними, за молодыми».



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