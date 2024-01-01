Алёна Бронникова В Пермском университете разработали способ выявления экстремистов в соцсетях Пособие стало победителем федерального конкурса Поделиться Твитнуть

Преподаватель пермского университета стал соавтором методического пособия «Противодействие экстремистской идеологии в социальных медиа: математические модели и методы». Как сообщают в ПГНИУ, издание оказалось в числе победителей конкурса Академии управления МВД России «Научная книга».

Участие приняли 37 научных и образовательных организаций, представивших 114 работ, каждая из которых прошла тройное рецензирование. По его итогам была сформирована окончательная оценка конкурсных работ путём расчёта среднего балла.

В книгу «Противодействие экстремистской идеологии в социальных медиа» вошла часть кандидатской диссертации доцента Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ Андрея Рабчевского. Он предложил способ идентификации влиятельных пользователей соцсетей, которые распространяют информацию экстремистского характера, на основе создания датасетов с использованием синтетических данных для обучения нейросети.

«Я разработал синтетический датасет, который использовался для обучения нейросети, выявляющий роли пользователей социальных сетей, вовлечённых в деструктивные социальные явления. Поиск производился с помощью поисковой системы SEUS, которую разработала пермская компания "Сеуслаб», — отметил Рабчевский.

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