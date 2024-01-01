Эксперты рассказали жителям Перми о всесезонных ювелирных украшениях Топ-6 аксессуаров, которые никогда не выйдут из моды Поделиться Твитнуть

Перед наступлением зимы и сменой гардероба специалисты ювелирного рынка поделились с жителями Перми советами о том, какие из ювелирных изделий будет уместно носить в холодное время года.

Как подчеркнули эксперты, некоторые украшения остаются актуальными всегда, вне зависимости от модных тенденций. Они обладают уникальной эстетикой и способны гармонировать с любым стилем.

Серьги-гвоздики

Серьги-гвоздики — это, пожалуй, самое универсальное украшение. Изящные и ненавязчивые, они идеально дополняют любой образ: как деловой костюм, так и повседневное платье. Маленькие серёжки золотые без камней, а также с бриллиантами или жемчугом — вечная классика, которая никогда не потеряет своей актуальности.

Жемчужные ожерелья

Жемчуг считается символом чистоты и изысканности. Жемчужное ожерелье подчеркивает женственность и придает образу нотку утонченности. Такое украшение отлично смотрится как с вечерними нарядами, так и с более повседневными комплектами. Изделие из натурального жемчуга будет актуально и через десять лет.

Браслеты-цепочки

Тонкие браслеты-цепочки остаются трендом вне времени. Их можно носить как самостоятельные украшения или как часть многослойного сочетания. Из золота, серебра или с добавлением небольших камней — такие браслеты подходят для любого повода. Их можно носить и на деловом свидании, и на ужине тет-а-тет.

Кольца с бриллиантами

Это символ вечности и безупречного стиля. Такие украшения передаются из поколения в поколение и сохраняют свою ценность. Минималистичные кольца с одиночным бриллиантом или дорожкой камней — классика, которая всегда выглядит дорого и стильно.

Подвески с символикой

Лаконичные подвески с символами — звезды, сердца, кресты или инициалы — всегда в моде. Такие украшения имеют особое значение для своей обладательницы и становятся частью её личного стиля. Они легко сочетаются с другими аксессуарами и смотрятся эффектно как на короткой, так и на длинной цепочке.

Часы

Стильные и качественные часы из драгоценных металлов тоже можно считать нестареющей классикой. Они выполняют не только практическую функцию, но и служат элементом стиля. Часы с тонким ремешком, инкрустированные камнями или лаконичные модели с металлическим браслетом всегда актуальны.

«Вечные с точки зрения моды украшения — это те, которые сочетают в себе элегантность, качество и способность дополнять любой образ. Выбирая такие изделия, вы инвестируете в стиль на долгие годы», — подчеркнули эксперты.

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