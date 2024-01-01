Алёна Бронникова УФАС потребовало от «Т Плюс» подключить к тепловым сетям супермаркет в Перми Организации выдано предостережение Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Антимонопольщики потребовали от ПАО «Т Плюс» подключить к тепловым сетям здание по ул. Менжинского, 39. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

По данным ведомства, предпринимателю, в собственности которого находятся помещения первого этажа, где расположен супермаркет, «Т Плюс» отказали в подключении к сетям теплоснабжения. Компания объяснила отказ тем, что к теплосетям подключены помещения второго этажа, поэтому нет оснований подключать объект повторно. При этом помещения на втором этаже принадлежат другому совладельцу здания.

Собственник первого этажа обратился с жалобой на теплоснабжающую организацию в УФАС.

«Установлено, что существующий в здании тепловой ввод не рассчитан на теплоснабжение всего объекта. Законодательство позволяет подключать к системе теплоснабжения части отдельных нежилых помещений одного здания, в котором можно оборудовать несколько тепловых вводов при наличии технической возможности. Законодательство запрещает единым теплоснабжающим организациям безосновательно отказывать потребителям в подключении к сетям», — отмечают в УФАС.

Ведомство пришло к выводу, что «Т Плюс» ущемило право собственника помещений первого этажа на недискриминационный доступ к услугам теплоснабжения, нарушив Закон о защите конкуренции. Компании было направлено предупреждение о необходимости направить заявителю подписанный договор на подключение к теплосистеме.

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