Житель Пермского края перевёл лжесиловикам 2,5 млн рублей Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чайковском городском округе 35-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые ввели мужчину в заблуждение и обманным путём похитили у него крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, потерпевшему в мессенджере пришло сообщение от якобы руководителя компании, в которой он работает. В сообщении говорилось, что на предприятии произошла утечка личных данных сотрудников, поэтому с мужчиной свяжется работник правоохранительных органов. Через несколько минут взволнованному мужчине действительно позвонили. Человек на связи представился следователем. Он предупредил, что неизвестные якобы пытаются провести незаконный перевод с его банковского счёта, и чтобы избежать этого, нужно оформить кредит в банке, полученные деньги перевести на «безопасный счёт». Всё это якобы для защиты от противозаконных действий злоумышленников.

В итоге мужчина лишился почти 2,5 млн руб. После этого он пошёл в полицию. Следственный отдел полиции по Чайковскому городскому округу возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к преступлению лиц.

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