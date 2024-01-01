В Перми будут судить двух лжесотрудников ФСБ Они ворвались в квартиру женщины и провели там «обыск» Поделиться Твитнуть

Следователи ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 2001 г.р. Их обвиняют в разбое, подделке и хищении документов.

По данным полиции, в прошлом году один из фигурантов познакомился с женщиной, работая охранником в увеселительном заведении, и предложил ей стать её телохранителем. Она согласилась и платила ему каждый месяц по 100 тыс. руб. Однако вскоре женщина поняла, что не нуждается в охране, и перестала ему платить.

Тогда злоумышленник решил завладеть её деньгами, пойдя на авантюру. Мужчина подделал удостоверение сотрудника ФСБ, купил игрушечный пистолет, похожий на пистолет Макарова. После этого он предложил своему знакомому помочь ему осуществить дерзкий разбой. Согласно легенде, фигуранты должны были прийти к потерпевшей в квартиру и под предлогом оперативных мероприятий завладеть деньгами и ценным имуществом.

Они зашли в подъезд под видом доставщиков пиццы, а затем надели балаклавы, после чего ворвались в квартиру девушки. Мужчины предъявили испуганной хозяйке поддельное удостоверение и показали пистолет. В момент налёта в квартире потерпевшей был клиент. Фигуранты закрыли его в ванной. После этого они заявили, что в квартире сейчас пройдёт обыск. Они заранее приготовили пакетик со стиральным порошком, подбросили его и якобы нашли в квартире, выдав его за наркотики.

У потерпевших отобрали телефоны и потребовали пароли от онлайн-банков, объясняя это необходимостью проверки незаконных транзакций. В итоге налётчики перевели около 30 тыс. руб., забрали смартфон и смарт-часы у потерпевших, а также паспорт и другие документы. Для создания видимости законной спецоперации они потребовали от потерпевших явиться в отдел полиции на следующий день для дачи показаний, а затем скрылись с похищенным.

Налётчиков задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке росгвардейцев. Оба мужчины во всём признались и возместили причинённый ущерб. Как выяснилось, основной фигурант уже был ранее осуждён за грабеж. Мужчина решил отправиться на новое дело спустя неделю после вступления в законную силу приговора за первое преступление.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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