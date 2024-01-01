Двое жителей Прикамья поставили на фиктивный учёт 158 иностранных студентов За это они получили более 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Полиция в Краснокамске завершила расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1989 и 1991 г. р. Их обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, с конца ноября 2023 года по март 2024 года два брата незаконно поставили на миграционный учёт 158 иностранных граждан по месту проживания в частном доме по ул. Фрунзе.

Все иностранцы были выходцами из Республики Туркменистан. Они приехали учится в пермских вузах.

Обвиняемые подыскивали студентов сами. Полученные от мигрантов гражданские паспорта, миграционные карты и иные документы предоставляли в МФЦ.

За свои услуги предприимчивые краснокамцы получили от студентов 545 тыс. руб. Деньги они разделили поровну. В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела полиция отправила в суд.

Санкция по вменяемой краснокамцам статье — штраф в размере до 500 тыс. руб., либо принудительные работы, либо лишение свободы до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

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