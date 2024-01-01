В Прикамье зафиксировано снижение незаконных рубок леса По фактам деятельности чёрных лесорубов возбуждено 100 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

За 9 месяцев этого года в Пермском крае зарегистрировано снижение незаконных рубок лесов. Сотрудники лесничеств выявили и передали в полицию 134 сообщения о нарушениях. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 170 таких нарушений. Об этом сообщили в минприроды Прикамья.

В ведомстве отметили, что за 9 месяцев был возбуждено 96 уголовных дел. К нарушителям применяют и административные меры. Например, с начала года возбуждено уже 81 дело об административных правонарушениях, наложено 29 штрафов на сумму 1,352 млн руб.

Отметим, на сегодняшний день максимальный размер штрафа за незаконные рубки составляет до 300 тыс. руб., а за уголовное преступление — до 3 млн руб. либо до семи лет лишения свободы.

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