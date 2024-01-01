Зарина Ситдикова В Прикамье запустят новое производство изделий для монтажа электропроводки Инвестпроект компании из Лысьвы получил статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае одобрил предложение о присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект» (ПИП) инициативе ООО «УралИмпорт» из Лысьвы по модернизации и расширению производства изделий и аксессуаров для монтажа электропроводки.

По данным регионального правительства, в рамках проекта предприятие планирует до 2027 года собрать и запустить линию по изготовлению изделий из пластмасс. Для этого будет поэтапно приобретаться новое оборудование. Планируемый объём инвестиций в производство дополнительной продукции составит 100,5 млн руб.

Кроме этого, в рамках реализации проекта ООО «УралИмпорт» планирует направить 1,1 млн руб. на развитие социальной инфраструктуры Лысьвенского городского округа и 400 тыс. руб. на помощь Лысьвенскому политехническому колледжу.

Статус ПИПа позволит компании претендовать на административное сопровождение проекта и получение права применения инвестиционного налогового вычета.

По информации краевых властей, ООО «УралИмпорт» работает на рынке электротехнических изделий более 25 лет. За это время было открыто несколько производственных цехов в Лысьве и Чусовом. Предприятие развивает свой научно-технический потенциал, имеет многолетний опыт опытно-конструкторских и пусконаладочных работ, собственные ремонтные бригады, участки приготовления сырья.

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