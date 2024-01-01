Зарина Ситдикова Пермский бизнесмен открыл онлайн-магазин по продаже саженцев и садового инвентаря На платформе представлены товары от производителей региона Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Бизнесмен из Перми Сергей Леонов создал онлайн-магазин по продаже товаров для садоводства и дачного отдыха. Об этом сообщает «В курсе.ру».

По данным издания, пермский маркетплейс May Mall был запущен в этом году. Стартовые вложения в реализацию проекта составили более 1 млн руб.

В онлайн-магазине представлена продукция, полезная для всех владельцев садово-огородных участков, ландшафтных дизайнеров и специализированных компаний. Это саженцы растений, дачный инвентарь, инструменты и прочие товары. Их может приобрести любой интернет-пользователь в розницу.

На данный момент на платформе представлены товары от более 20 продавцов из Пермского края. В перспективе планируется привлечь на маркетплейс поставщиков из других регионов России. Ожидается, что это случится весной 2025 года, к началу нового дачного сезона.

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