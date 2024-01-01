Зарина Ситдикова В пермском микрорайоне Рабочий посёлок расселили аварийный дом вблизи ОКН Здание находится в границах территории объекта культурного наследия Поделиться Твитнуть

Мэрия расселила аварийный четырёхэтажный дом на ул. Уральской, 79 в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По информации управления жилищных отношений, ветхое здание было построено в 1932 году, в нём располагалось 53 квартиры общей площадью 1488,60 кв. м. В помещениях проживали 118 человек.

В 2020 году дом на ул. Уральской, 79 был признан аварийным. Спустя четыре года после этого благодаря средствам профильного нацпроекта и региональных программ удалось расселить всех жителей. В зависимости от формы собственности они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.

В администрации Перми отметили, что после расселения людей дом сносить не будут, поскольку он находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Соцгородок «Рабочий посёлок». В связи с этим здание должно быть реконструировано.

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