В пермском посёлке Рябинино после укладки ветки газопровода высажена аллея Деревья посажены взамен утраченных в ходе строительства Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В п. Рябинино Чердынского городского округа появилась новая аллея из 77 деревьев. Озеленение территории было выполнено в рамках всероссийской акции «Связь поколений» и приурочено к Году семьи. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

По информации ведомства, аллея появилась на центральной ул. Ленина взамен насаждениям, утраченным в ходе строительства в населённом пункте распределительных сетей газопровода. Работы по укладке подземных коммуникаций начались в октябре прошлого года. За прошедший год по всему посёлку было проложено 23 км газопровода.

В акции по высадке деревьев принял участие министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович. Вместе со школьниками, представителями общественных организаций и местными жителями было посажено в общей сложности 18 лип, 25 берёз и 34 рябины.

Как отметил Дмитрий Беланович, при посадке дерева каждый человек делает вклад в зелёное будущее потомков. Министр особо отметил важность участия в подобных мероприятиях представителей разных поколений. По его мнению, забота о природе укрепляет связь между людьми. Поэтому одна из самых массовых экоакций страны была названа «Связь поколений». Её основная цель — не только создание новых зелёных насаждений, но и духовное единение жителей, сохранение семейных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодёжи, а также формирование бережного отношения к природе и восстановление экосистемы нашей Родины.

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