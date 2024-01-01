На этой неделе в Перми продолжат работу два мобильных пункта вакцинации от гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом центре на этой неделе продолжают работу два мобильных пункта вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в минздраве региона.

Один из пунктов будет открыт в торговом центре «Знание» на ул. Крупской, 42 (2 этаж). Он будет функционировать 29 и 31 октября с 11.00 до 18.00.

Ещё один пункт заработает в торгово-развлекательном центре «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б (1 этаж, отдельный вход около первого входа в ТРЦ). Режим работы с 17.00 до 19.00 29 и 31 октября.

Напомним, сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации могут только взрослые (старше 18 лет). При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Перед вакцинацией все пациенты проходят врачебный осмотр.

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