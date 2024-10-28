Офис ВТБ в Чусовом сменил прописку Поделиться Твитнуть

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Отделение ВТБ в Чусовом (Пермский край) открылось по новому адресу. Теперь клиентов обслуживают в новом офисе на улице у Мира ,10, в центральной части города.

На торжественное и важное мероприятие — открытие обновлённого офиса ВТБ в Чусовом — пришли первые лица города, представители госструктур, бизнеса, почётные клиенты банка.Символическую ленту на торжественной церемонии открытия перерезали глава Чусовского городского округа Сергей Белов и управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Современное отделение расположено в удобной локации — на оживлённой улиц новой части города, и посещение офиса, если оно потребуется клиенту, не вызовет затруднений и будет удобным жителю любого микрорайона Чусового. Неподалёку располагаются различные магазины и торговый центр, центральная площадь, сквер и Аллея молодёжи – популярные у горожан и гостей города места Чусового.

Внутри офиса нет традиционных стоек и перегородок. Всё устроено для удобства клиентов: сотрудники банка с ноутбуками общаются с клиентами в удобных зонах с мягкой мебелью.

Они помогают оформлять вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, настраивают цифровые сервисы, консультируют по условиям программы лояльности и другим финансовым вопросам. В круглосуточной зоне отделения установлен банкомат с доступом к операциям по QR-коду.

«Прежнее отделение ВТБ находилось в железнодорожном микрорайоне города, что было некомфортно для большинства жителей. Новое отделение расположено лучше, уверен,жители Чусового ждали отделение, которое будет ближе к дому, к местам, где они чаще бывают с семьёй, с детьми. Одна из стратегических задач ВТБ — развитие «Семейного банка», такого банка, где будет удобно и комфортно каждому члену семьи. Мне кажется, что обновленное отделение лучше соответствует этому критерию», — отмечает управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

До конца этого года банк откроет ещё один обновлённый офис — в Осе. ВТБ также планирует расширить зону покрытия службы выездного сервиса, которая будет работать в ста населённых пунктах края: жители региона смогут получить финансовые услуги там, где им удобно.

Банк ВТБ (ПАО)

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