В ближайшие дни над Пермью возможно яркое северное сияние Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края могут снова стать свидетелями северного сияния в конце октября или начале ноября, сообщает ВЕТТА со ссылкой на астроклуб «Телескоп».

Недавние мощные солнечные вспышки выбросили поток заряженных частиц, который, хотя и пройдёт мимо Земли, может оказать влияние на её магнитосферу. По словам представителей клуба, это может привести к проявлению яркого северного сияния.

Астрономы напоминают, что увеличение числа северных сияний в 2024 году, причём не только в полярных областях, связано с пиком 11-летнего цикла солнечной активности. Вспышки на Солнце происходят чаще, и они более сильные, что вызывает максимальную магнитную активность и, как следствие, увеличение числа полярных сияний.

Также причина в некотором смещении геомагнитного полюса Земли. В последние 100 лет он находится в постоянном движении, и конфигурация магнитного поля изменилась таким образом, что авроральный овал, где частицы солнечного ветра вызывают полярные сияния, начал перемещаться из Америки в сторону Евразии. Это создаёт более благоприятные условия для наблюдения северных сияний на большей территории России.

Ожидается, что интенсивные северные сияния продолжатся ещё 2-3 года, потом по мере снижения солнечной активности пойдут на спад, а через 7-8 лет практически исчезнут.





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