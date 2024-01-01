В пермском парке «Балатово» открылись памп-трек и скейт-парк Объекты установили в рамках капремонта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Как сообщили в администрации Перми, в парке отдыха «Балатово» в Индустриальном районе Перми открыли первые объекты, выполненные в рамках капремонта парка. Их установили для катания и совершенствования трюков на скейтборде, стритборде, самокате и велосипеде.

Открытый памп-трек — уникальный для Перми объект. Он выполнен с асфальтобетонным покрытием, отметили в мэрии.

Позже в парке благоустроят главную аллею и второстепенные прогулочные дорожки. Также там появятся три детские и две спортивные зоны, сцена и площадка для выгула собак.

В дальнейшем в парке проведут работы по озеленению. Сейчас там уже высажено 57 сосен, а всего планируется высадить 285 саженцев деревьев и более 4 тыс. кустарников. В «Балатово» посадят ели, сосны, березы, ивы, яблони и рябины, сирень, иргу и другие деревья.

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