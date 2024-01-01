В тюрьме Прикамья умер серийный маньяк и педофил из Ростовской области Роман Бурцев отбывал пожизненное наказание в «Белом лебеде» Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Соликамской тюрьме «Белый лебедь» умер серийный маньяк и педофил из Ростовской области. Он скончался в тюремной больнице. Об этом сообщает портал Donday.ru.

Роман Бурцев родился в 1971 году в Каменске-Шахтинском. С детства был тихим и застенчивым ребёнком. Однако садистские наклонности начали проявляться ещё в школе, когда в 13 лет подросток затащил сверстницу в подвал. Там он заставил её раздеться. С тех пор мальчика поставили на учёт в милиции.

Впервые Бурцева арестовали в июле 1996 года. Как выяснилось, с 1993 по 1996 год мужчина изнасиловал и убил шестерых малолетних детей от семи до двенадцати лет (пять девочек и брат одной из них).

По решению Ростовского областного суда в 1997 году его приговорили к смертной казни, но в 1999 году её заменили на пожизненное лишение свободы, которое он отбывал в одной из самых суровых тюрем особого режима — ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю («Белый лебедь»).

Там он провёл более 25 лет. В тюрьме у него появилась онкология, и после продолжительной болезни он умер.

Отметим, в «Белом лебеде» отбывают наказание серийные убийцы и насильники, а также члены различных бандформирований и лидеры преступных орггруппировок.

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