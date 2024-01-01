Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт предпремьерный показ новой «народной комедии» Новый «банный» фильм надеется повторить удачу «Иронии судьбы» Поделиться Твитнуть

Фото: Кинопрокатная компания "Про: взгляд"

В Перми в кинотеатре «Синема парк Семья» 5 ноября в 19:30 будет представлен фильм «В баню!» (12+). Это будет предпремьерный показ: старт показов в России намечен на 7 ноября.

Фильм претендует на звание одной из главных народных комедий года и позиционируется как доброе кино про семейные ценности. Авторы обещают «ироничную интонацию, дух спортивных соревнований и мотивы классических советских комедий вроде «Иронии судьбы». Режиссёр фильма — Данил Иванов.

Жизнь прораба Ивана Плотникова (актёр Михаил Тройник) давно летит под откос из-за его мягкого характера и привычки всё терпеть. Старый друг и партнёр (Фёдор Лавров) увольняет его из компании, а жена (Юлия Александрова) выгоняет из дома.

Всё меняется, когда Иван случайно попадает в баню на чемпионат России по парению. Роковая привычка терпеть может стать золотым билетом в новую жизнь: для героя нет равных в парилке! Плотников начинает подготовку, чтобы вернуть уважение родных, снова поверить в свои силы и побороться за главную награду — денежный приз. Это может решить многие его проблемы, но для победы придётся попариться.

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