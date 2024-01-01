Пермячка Влада Андрианова стала первой вице-миссис Мира Конкурс проходил в Индии Поделиться Твитнуть

Фото: страница Влады Андриановой ВКонтакте

На конкурсе Mrs Supermodel Worldwide 29-летняя жительница Перми Влада Андрианова завоевала титул первой вице-миссис. Финал конкурса прошёл в Нью-Дели (Индия). Этапы соревнований начались 18 октября.

В заключительный этап прошли 14 участниц из разных стран. Победительницей Supermodel Worldwide 2024 стала девушка из Украины, а пермячка стала первой вице-миссис.

«Я профессиональная гимнастка и выступала с гимнастическим номером в костюме реки Волги», — рассказала пермячка в беседе с ТАСС, отметив, что осталась довольна организацией соревнований.

Влада Андрианова — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Перми. У неё двое детей. Ранее, четыре года назад, она уже получала звание вице-миссис Supermodel Worldwide Russia.

Конкурс Mrs Supermodel Worldwide проводится с 2016 года. Его цель — выявление не только внешне красивых, но и духовно сильных, добрых и умных участниц.

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