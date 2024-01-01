По решению суда в Перми снесли незаконно построенный дом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Под присмотром судебных приставов в микрорайоне Чапаевский в Перми снесли жилой дом общей площадью 80 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Ранее суд установил, что оспариваемая постройка была возведена без разрешения, и в регистрационных органах не содержалось сведений о том, что ответчик получал разрешение на строительство. Суд обязал владельца демонтировать сооружение, а в случае несоблюдения требований процессуального документа предоставил право на его снос истцу — администрации Орджоникидзевского района.

По истечении установленного срока для добровольного исполнения решения суда, соответствующий исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов Орджоникидзевского и Ильинского районов ГУФССП России по Пермскому краю. Поскольку должник не предпринял никаких мер по сносу постройки, демонтаж был осуществлен подрядной организацией.

В настоящее время снос завершён, и должнику предстоит уплатить неустойку за каждый день невыполнения судебного решения, а также возместить расходы, понесённые взыскателем.

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