Пермякам напомнили о наступлении шестидневной рабочей недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России в понедельник, 28 октября, началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — по 2 ноября включительно. Согласно информации минтруда, выходной перенесли на 30 апреля 2025 года.

Таким образом, из-за празднования Дня народного единства 4 ноября россияне будут отдыхать в воскресенье и в понедельник. Зато в будущем году в результате перестановки непрерывными станут весенние выходные с 28 апреля по 1 мая.

В 2024 году ещё одна шестидневная рабочая неделя ожидается в конце декабря. Выходной с 28 числа переносится на 30-е. Это означает, что новогодние каникулы у жителей России продлятся 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января включительно.

Всего в високосном 2024 году при пятидневной рабочей неделе будет 248 рабочих дней. В том числе пять сокращённых на один час предпраздничных и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

В 2025 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

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