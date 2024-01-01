Зарина Ситдикова «Парма» одержала третью победу в сезоне на домашнем паркете в Перми В десятом туре Единой лиги ВТБ были повержены баскетболисты из Самары Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в напряжённой игре на домашней арене вырвал победу у «Самары». Встреча завершилась со счётом 92:89 (20:18, 20:27, 28:18, 24:26).

Игра началась с позиционной борьбы, в которой пермякам пришлось предпринимать усилия, чтобы не отпустить соперника далеко в счёте. «Парма» сумела выполнить поставленную тренером задачу и к концу первой четверти чуть вышла вперёд.

Вторая 10-минутка осталась за «Самарой», поэтому на большой перерыв команды ушли с разницей в пять очков в пользу гостей.

После разговора в раздевалке Евгению Пашутину удалось настроить игроков, и «Парма» сначала уверенно сравняла счёт, а затем вышла вперёд.

В заключительном отрезке матча баскетболистам из Перми удалось удержать преимущество. В результате «Парма» завоевала третью победу в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ на домашнем паркете.

Самым результативным игроком игры в составе хозяев стал Ройс Хэмм. Он сумел забросить в кольцо «Самары» 26 очков.

После 10 туров пермская команда занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующие матчи «Парма» проведёт на выезде. В Москве 3 ноября клуб из Перми сыграет с МБА-МАИ (0+), а 6 ноября состоится встреча в Краснодаре (0+). Пермские баскетболисты сыграют с лидером общего зачёта — командой «Локомотив-Кубань».

В Пермь «Парма» вернётся 9 ноября. При поддержке своих трибун пермский клуб сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода (0+).

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