На единовременные выплаты педагогам в Березниках выделят более 53 млн рублей Деньги предусмотрят бюджета муниципалитета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках депутаты местной думы решили утвердить выделение единовременных выплат педагогам, которые трудоустроены в муниципальные общеобразовательные организации города. На эти цели планируется потратить 53,2 млн руб.

По данным телеграм-канала «На местах», в 2024 году объём выделяемых средств составит 11,2 млн руб., в 2025-2027 годах — по 14 млн руб.

Средства предусмотрены педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей, которые трудоустроены в муниципальные общеобразовательные организации.

В частности, выплату в размере 1,4 млн руб. смогут получить вновь прибывшие и трудоустроившиеся педагогические работники, у которых есть высшее или среднее профессиональное образование, при условии, что ранее они не являлись участниками других муниципальных программ, связанных с видами муниципальной поддержки.

Возраст участников на дату подачи заявления должен быть до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин.

В этом году благодаря мерам поддержки, действующим в Березниках, в муниципалитет привлекли уже 20 новых педагогических работников.

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