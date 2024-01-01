С начала этого года колонии Пермского края заработали более 1 млрд рублей За это время ГУФСИН по региону заключил 83 госконтракта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

За 9 месяцев 2024 года объём выпущенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг исправительными колониями Пермского края составил более 1 млрд 200 тыс. руб. Такие данные озвучили на заседании коллегии ГУФСИН по региону по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

За это время было заключено 83 госконтракта и договора на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ с муниципальными образованиями. Их общая сумма составила более 46 млн руб. Это дополнительно позволило трудоустроить 258 осуждённых, отметили в ведомстве.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю отметили, что одно из приоритетных направлений деятельности исправительных учреждений Прикамья — привлечение осуждённых к труду, что невозможно без развития производственно-хозяйственной деятельности.

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