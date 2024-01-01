Зарина Ситдикова В Прикамье по требованию прокуратуры временно приостановили работу кафе в Сиве В заведении выявили нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

В Сиве на 30 суток приостановлена работа кафе, в котором были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

Как уточнили в ведомстве, нарушения были выявлены в ходе проверки, организованной прокуратурой Сивинского района Пермского края совместно со специалистами регионального Управления Роспотребнадзора. Осмотр заведения показал, что в кафе не проводится производственный контроль, приём пищевой продукции осуществляется при отсутствии маркировки, последовательность (поточность) технологических процессов не обеспечивается.

При этом в день проведения проверки у сотрудников пищеблока не было необходимых документов, которые бы подтверждали прохождение ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмотров и вакцинации.

В отношении владельца кафе было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По результатам его рассмотрения работу заведения было решено приостановить.

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