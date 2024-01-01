В Перми вручили первую Всероссийскую правовую премию имени Татищева Её лауреатами стали помощник президента РФ Владимир Мединский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась первая церемония вручения Всероссийской правовой премии им. Татищева. Ей награждаются деятели, чьи достижения способствовали развитию государственного строительства, юриспруденции и историко-правовой науки в России. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Первыми лауреатами премии стали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Им были вручены статуэтки в виде памятника Василию Татищеву в миниатюре.

Награды они получили из рук председателя комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова. По его словам, Василий Татищев для юристов очень важный человек.

«Он нашёл и опубликовал Судебник Ивана Грозного и «Русскую Правду», которая является замечательным памятником истории и права. Сейчас к Татищеву приковано много внимания, в частности, восстанавливается его усадьба. Считаю, что мы должны помнить таких великих людей и то, что они для нас сделали. Великолепно, что все это происходит в Пермском крае», — отметил Крашенинников.

Владимир Мединский напомнил о том, что по образованию Василий Татищев был офицером-артиллеристом, а по призванию — блестящим администратором, организатором нескольких производств, историком, учёным и правоведом.

«Я рассматриваю эту премию как аванс, поскольку мне выпала честь заниматься вопросом восстановления его (Татищева — ред.) усадьбы, в которой он почти 20 лет писал историю права нашего государства. Я рад, что у меня есть единомышленники — Павел Крашенинников, Алексей Орлов, а теперь и Дмитрий Махонин, потому что Василий Татищев — наше общее дело», — сказал Мединский.

Ежегодно премия будет вручаться двум соискателям: один будет выдвигаться Пермским отделением Ассоциации юристов России, второй — федеральными органами управления Ассоциации юристов России, государственными и негосударственными организациями, а также иными обладателями премии.

Дмитрий Махонин поблагодарил за поддержку инициативы создания премии и обратил внимание на то, что Пермский край является одним из центров развития юридической науки в России

«Мы ежегодно проводим Конгресс учёных-юристов, который с каждым годом становится более представительным и содержательным, готовим высококлассные молодые юридические кадры, представители прикамской науки активно участвуют в жизни юридического сообщества страны. Символично, что премия получила имя выдающегося государственного деятеля, промышленника и основателя Перми Василия Татищева», — заключил глава региона.

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