В Березниках студентам-педагогам учреждений СПО начнут выплачивать подъёмные Их размер будет зависеть от успеваемости Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

Депутаты городской думы Березников ввели меру поддержки для студентов, которые обучаются по педагогическим направлениям по целевым договорам в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Им будут выплачивать подъёмные. Аналогичная мера раньше действовала только для студентов вузов.

Деньги выделят на стипендии и иные денежные выплаты. В частности, на оплату проезда к месту учебы, оплату проживания в общежитии во время обучения и дополнительные платные образовательные услуги. Сумму выплаты привяжут к успеваемости студента, сообщает телеграм-канал «На местах».

Всего на ежегодные выплаты целевикам-студентам вузов и учреждений СПО на 2024-2027 годы предусмотрено 2,9 млн руб., в том числе на 2024 год — 534,8 тыс. руб., 2025 год — 823,2 тыс. руб., 2026 год — 764,4 тыс. руб., а в 2027 году — 823,2 тыс. руб.

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