На приписанном к Перми теплоходе найден мёртвым капитан Началось расследование Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование причин несчастного случая на теплоходе «Нижнекамск» (принадлежит ООО «Кама-Круиз», место приписки — Пермь).

В ведомстве пояснили, что капитан-механик судна был найден в каюте без признаков жизни 23 октября на 2996 км реки Дон в Ростовской области.

Работодатель сформировал комиссию по расследованию обстоятельств гибели сотрудника, председательствует в ней должностное лицо Пермской трудовой госинспекции.

«По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Сухогруз «Нижнекамск» относится к судам типа «Шестая пятилетка», которые строились в Советском Союзе в 50-60-х годах 20 века.

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