Поиски пропавшего под Пермью мальчика на велосипеде остановлены Поделиться Твитнуть

фото из ориентировки поискового отряда «ПрикамьеПоиск»

Окончен поиск 11-летнего мальчика на велосипеде, пропавшего в посёлке под Пермью, сообщили perm.aif.ru в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

Школьник пропал в посёлке Ферма 24 октября. В соцсетях волонтёры распространили информацию о том, что мальчик вышел из дома днём и исчез. В ночь на 25 октября команда добровольцев начала активные поиски. Особое внимание уделялось тому, что ребёнку необходима медицинская помощь. В качестве отличительной черты волонтёры отметили велосипед с оранжевыми колёсами, который был у мальчика.

Местонахождение школьника оставалось неизвестным почти сутки. Утром 25 октября поисковики сообщили, что операция завершена.

«Мальчик найден! Он в безопасности! Огромное спасибо всем, кто помог!» — поделились в отряде «ПрикамьеПоиск».

Волонтёры обратились к неравнодушным жителям Перми с просьбой удалить репосты. Подробности о том, как удалось найти мальчика и где он находился после своего исчезновения, не раскрываются.

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