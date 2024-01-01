Западный обход Перми стоял в автомобильных пробках Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Западный обход Перми утром 25 октября встал в автомобильных пробках на двух участках. Причиной стали две аварии. Первая произошла около 7 часов в левом ряду недалеко от Metro и там начал образовываться затор. Вторая пробка из-за ДТП возникла недалеко от первой в районе Красавинского моста.

В настоящее время движение на участках Западного обхода восстановлено.

По данным на этот час, движение затруднено в центре города: на ул. Пушкина и пр. Комсомольском. В связи с реконструкцией дорожных участков снижена скорость движения автомобилей по ш. Космонавтов и на прилегающих улицах. Много машин скопилось на ул. Вильямса в Орджоникидзевском районе и на ул. Ласьвинской в Кировском районе Перми.

Пробки в городе сервисом Яндекса оцениваются в четыре балла. К концу рабочего дня пятницы вероятно ухудшение ситуации до восьми-девяти баллов.

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