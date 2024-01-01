«ЭнергосбыТ Плюс» провёл в Перми обучающий семинар для клиентов в рамках проекта «Азбука онлайна» Поделиться Твитнуть

Руководитель управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов провёл обучающий семинар для клиентов в офисе продаж и обслуживания в г. Перми. Мероприятие состоялось в рамках информационной кампании «Азбука онлайна». Всех желающих познакомили с онлайн-сервисами, с помощью которых можно провести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, сверить начисления, а также помогли подписаться на онлайн-версию квитанции, которая приходит на электронную почту.

Участникам семинара, установившим на свои телефоны приложения расчётно-кассовых центров, не придётся каждый месяц ездить в офисы, искать квитанцию в почтовом ящике — всё необходимое будет в их смартфонах или домашних компьютерах. Это поможет сэкономить время и силы.

«С помощью проекта «Азбука онлайна» мы стараемся объяснить нашим клиентам, среди которых много пожилых граждан, что онлайн-сервисы — это просто и удобно. Многие операции, ради которых прежде нужно было обращаться в офисы, теперь можно быстро провести из дома», — подчёркивает Александр Панкратов.

В ближайшее время аналогичные мероприятия по консультированию клиентов пройдут в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках, Чайковском и Лысьве.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисами, необходимо скачать приложение расчётно-кассового центра (РКЦ). В Перми клиенты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» обслуживаются РКЦ «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Узнать, какой РКЦ обслуживает конкретного клиента, можно из бумажной квитанции за тепло и горячую воду. Если у клиента возникают трудности с установкой приложения, можно обратиться в ближайший офис своего РКЦ.

Все способы подписки на электронную квитанцию и оплаты с помощью онлайн-сервисов можно найти в специальных разделах на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

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