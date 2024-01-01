В Прикамье еще два муниципалитета заменят региональную дотацию дополнительными отчислениями НДФЛ По мнению властей, это поможет местным бюджетам увеличить доход Поделиться Твитнуть

Депутаты Октябрьского городского округа и Пермского муниципального округа решили заменить дотации дополнительными отчислениями НДФЛ. В обеих территориях отмечается положительная динамика по поступлениям этого налога. По мнению властей, решение о замене дотации позволит местным бюджетам получить дополнительный доход: в Октябрьском округе в 2025 году — около 20 млн руб., а в Пермском — более 100 млн руб.

Кроме того, депутаты Пермского МО планируют зарезервировать в бюджете округа средства на реализацию наказов избирателей, сообщает телеграм-канал «На местах».

Для этого утверждён порядок организации работы с наказами избирателей. В частности, власти хотят ежегодно не позднее 1 сентября утверждать перечень наказов избирателей, которые учитываются при разработке муниципальных программ и проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В бюджете округа будет предусмотрено не менее 5% от налоговых и неналоговых доходов на финансирование мероприятий по исполнению наказов избирателей .

По этому вопросу администрация округа будет предоставлять депутатам ежеквартальный отчёт о реализации мероприятий по исполнению наказов. Эту информация будут включать в ежегодный отчет главы.

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