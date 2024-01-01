Роспотребнадзор нашёл в Прикамье 118 партий испорченных овощей и фруктов В ведомстве подвели итоги проверок с начала года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев этого года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермском краю провели проверки в 178 субъектах и 890 объектах по производству и реализации плодоовощной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор проверял документы, которые подтверждают соответствие продукции обязательным требованиям, полную и достоверную информации о товаре, соблюдение правил маркировки. Также проверялись условия хранения продукции (температуры, влажности воздуха), наличие приборов контроля температуры и влажности в складах хранения.

Всего было исследовано 837 проб плодоовощной продукции, удельный вес нестандартных проб составил 1,19%.

В итоге Роспотребнадзор изъял из оборота 118 партий овощей и фруктов, которые не отвечали требования безопасности пищевой продукции и маркировке пищевой продукции.

В ведомстве составили протоколы об административных правонарушениях, виновных привлекли к административной ответственности.

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