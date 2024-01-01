В Перми закрылся уличный музей электротранспорта Он снова заработает весной Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с приближением минусовых температур уличный музей электротранспорта в Перми, известный как «Музей Т», завершил свой экскурсионный сезон. Об этом уведомили в городском департаменте дорог и транспорта. Музей вновь откроет свои двери для посетителей весной 2025 года.

В ведомстве напомнили, что в этом году, помимо постоянных экспонатов музея, таких как трамвай КТМ-1, грузовой троллейбус КТГ-2 и исторической схемы электротранспорта, перевозчиками были представлены временные экспонаты: автобус «Mercedes-benz О407» и электробус КАМАЗ-6282, а также арт-объект «Счастливый кондуктор» и индукционная тарелка, которая до появления современной системы навигации фиксировала прохождение контрольного пункта на маршруте.

В гортрансе напомнили, что в «Музее Т» жители Перми могут познакомиться с историей общественного транспорта города, узнать о конструкции и особенностях работы подвижного состава на современных городских маршрутах, а также ощутить себя в роли водителя различных транспортных средств.









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