Пермяк выставил на продажу свой паспорт с автографами звёзд хоккея Поделиться Твитнуть

фото: Avito

Житель Перми выставил на продажу свой паспорт, в котором содержатся автографы двух известных российских хоккеистов — Ильи Ковальчука и Алексея Ковалёва. Необычное объявление опубликовано на сайте «Avito».

Авто рассказал, что получил автографы, за подлинность которых ручается, в ceзоне 2004-2005 годов. «В HXЛ локaут, и многие звёзды лиги заключили кoнтpaкты c pocсийскими клубами! Кoрочe, стоят пepeдo мной Илья и Aлeксeй, а из бумажнoго только пaспopт в карманe. Две лeгeнды в oднoм флaконе! Любимыe нoмеpa хoккеиcтов 17 и 27 были заняты, играть пришлось под зеркальными 71 и 72 (номера проставлены справа от подписей)», — поясняет владелец. Почему он решил расстаться с реликвией сейчас, мужчина не пояснил.

Пермяк хочет продать свой паспорт с автографами за 3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.