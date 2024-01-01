В Перми скончался известный религиовед Матвей Писманик Ему было 94 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского государственного института культуры

На 95 году жизни 24 октября в краевом центре скончался российский религиовед, профессор Матвей Писманик. О его смерти рассказали в Пермском государственном институте культуры, в котором он преподавал с 2008 года.

«Коллектив института выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Матвея Григорьевича. Благодарность за его труды и светлая память навсегда останется в наших умах и сердцах», — сообщается на официальном сайте вуза.

Матвей Писманик родился 14 июня 1930 года в Витебске (Белорусская ССР) в семье дивизионного комиссара Г.Е. Писманика, которого репрессировали по ложному обвинению в «военном заговоре», а в 1955 году реабилитировали.

В 1953 году будущий учёный-религиовед окончил юридический факультет Молотовского государственного университета им. А.М. Горького (ныне ПГНИУ). Впоследствии преподавал философию, научный атеизм и этику в пермских вузах, поступил в магистратуру МГУ.

После аспирантуры вернулся в Пермь. С 1981 по 1983 год был профессором кафедры философии Карлова университета в Праге, с 1983 года — профессор кафедры философии и религиоведения гуманитарного факультета Пермского политеха. В 2010 году стал профессором кафедры культурологии факультета культурологии Пермского государственного института искусства и культуры.

На счету учёного более 200 научных публикаций, в том числе пять монографий, семь учебников и учебных пособий по религиоведению.

Церемония прощания пройдёт 26 октября в 12:20 в Большом ритуальном зале (ул. Старцева, 61).

Похороны состоятся в 14.00 на Северном кладбище.

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