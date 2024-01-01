Пермский банк повысил ставку по вкладу Доход по самому востребованному вкладу в «Клюкве» составляет теперь до 22% годовых Поделиться Твитнуть

Предоставлено банком «Урал ФД»

Банк «Урал ФД» (розничный бренд «Клюква») постоянно улучшает условия по продуктам, чтобы сделать их ещё более выгодными для своих клиентов.

Так, не дожидаясь результатов очередного заседания Центробанка, банк повысил ставку по самому популярному в линейке вкладу «Максимум», годовой доход по которому составляет теперь до 22%.

Вклад оформляется на 181 день, минимальный взнос при открытии – 50 000 руб., пополнение возможно в течение всего срока на сумму от 1 тыс. руб.

Проценты выплачиваются по выбору вкладчика – либо ежемесячно на текущий счёт, либо единовременно по окончании срока.

Ещё одним несомненным преимуществом вклада является сохранение дохода по ставке 10% годовых в случае досрочного расторжения договора.

Открыть вклад «Максимум» можно любым удобным способом – онлайн или в офисе «Клюквы».

Помимо вклада с повышенной процентной ставкой, «Клюква» рекомендует рассмотреть и другие предложения линейки.

По вкладу «Управляемый» доступно пополнение и частичное расходование средств до неснижаемого остатка.

Вклад «Доходный» можно оформить на срок от 31 дня и получить прибыль даже за столь непродолжительный период.

Вклад «Пополняемый» – оптимальный инструмент для приумножения сбережений. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, пополнение возможно в течение всего срока на сумму от 1 тыс. руб.

Подходящие условия в банке подберёт для себя каждый клиент, ориентируясь на собственные предпочтения.

При этом все вклады «Клюквы» объединяет надёжность, удобство управления средствами, отсутствие скрытых условий.

Подробнее об условиях и преимуществах вкладов в «Клюкве» можно узнать на сайте, в любом офисе «Клюквы» и по тел. 8-800-100-10-40.

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