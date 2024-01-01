В Прикамье похоронили многодетного участника СВО Алексей Плотников погиб в зоне боевых действий в октябре Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе спецоперации рядового Алексея Плотникова.

Он родился 18 апреля 1977 года в Перми. Будучи старшим сыном в семье, Алексей заменил своим братьям отца. После окончания школы он выучился на маляра строительных работ, а затем трудился в строительной отрасли.

Гвардии рядовой мотострелкового отделения Алексей Плотников погиб 9 октября.

У него осталась супруга, дочь, два сына, а также братья.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования всем родным и близким погибшего.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась 24 октября в 10:30 в Соколовском доме культуры (д. Соколово). Затем прошёл траурный митинг. Алексея Плотникова похоронили в Перми, рядом с мамой.

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