Пермское УФАС помогло подключиться к газо- и электросетям 120 потребителям Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС подвело итоги мониторинга конкурентной среды за первые 9 месяцев 2024 года. В этот период в ведомство поступило почти 300 жалоб на нарушения, касающиеся подключения капитальных объектов к инженерным сетям и обеспечения недискриминационного доступа потребителей к энергоносителям. Это на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили в пресс-службе УФАС.

Более половины жалоб (51%) связаны с нарушениями, возникающими при подключении домовладений к газовым сетям в рамках программы бесплатной газификации. Треть всех обращений (38%) связана с проблемами подключения зданий и частных домов к электросетям. Еще 4% касаются нарушений при подключении к водоснабжению и водоотведению.

Всего Пермским УФАС было рассмотрено 62 дела по нарушениям правил подключения к инженерным сетям и недискриминационного доступа. Выдано 29 предписаний об устранении нарушений для подключения к сетям. Наложено штрафов на сумму свыше 12 млн руб. В результате вмешательства УФАС 72 потребителя получили доступ к газовым сетям, 50 — к электрическим.

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