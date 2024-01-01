В Прикамье осудили начальника управления благоустройства дорожной деятельности Чиновницу признали виновной в превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Лысьве суд вынес приговор в отношении начальника управления благоустройства дорожной деятельности местной администрации. Её признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, в 2022 году чиновница заключила дополнительное соглашение об увеличении цены муниципального контракта по объекту капремонта на территории Лысьвы. Также она подписала акты выполненных работ, которые фактически не были выполнены в полном объеме. На эти цели из бюджета Лысьвенского городского округа подрядчику незаконно выплатили более 8 млн руб.

Экс-чиновницу приговорили к двух годам лишения свободы условно. Её также лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.