Бывший начальник полицейского главка Прикамья стал проректором по безопасности Михаил Давыдов нашёл работу в академии внешней торговли минэка РФ Поделиться Твитнуть

Михаил Давыдов

ГУ МВД России по Пермскому краю

Бывший руководитель ГУ МВД по Пермскому краю трудоустроился на один из руководящих постов во Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития РФ. Он занял там пост проректора по безопасности. Информация об этом содержится на сайте академии.

Судя по информации, опубликованной в интернете, Давыдов — один из семи проректоров учебного заведения.

Напомним, в ноябре 2020 года начальника ГУ МВД по Пермскому краю Михаила Давыдова назначили начальником главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. На посту начальника прикамского главка его сменил Александр Щеглов, возглавлявший УМВД по Забайкальскому краю. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин освободил Давыдова от занимаемой должности. Причины отставки не раскрывались.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре 2007 года Михаила Давыдова назначили заместителем начальника ГУВД по Пермскому краю, начальником милиции общественной безопасности. С апреля 2011 года он занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальника полиции. С июля 2018 года работал начальником ГУ МВД России по Пермскому краю. В это время губернатором Пермского края был Максим Решетников, который сейчас возглавляет федеральный минэк.

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