ФСБ накрыла в Прикамье цех по производству контрафактного алкоголя Оперативники изъяли более 4 тысяч литров спирта в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Пермскому краю

Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю задержали организаторов преступной группы, члены которой были причастны к организации межрегионального канала поставки этилового спирта в Пермский край. Он поставлялся из Московской области для последующего сбыта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Организаторов уже задержали. Из незаконного оборота изъято 4300 л этилового спирта, а также оборудование для производства контрафактного алкоголя.

В ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организованной группой в особо крупном размере).

Им предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела.

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