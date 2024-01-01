Алёна Бронникова В детском саду Перми нашли нарушения в организации питания детей Учреждение не соблюдало температурный режим хранения продуктов Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В одном из детских садов Свердловского района Перми по результатам проверки районной прокуратуры и краевого Роспотребнадзора были выявлены нарушения при организации питания воспитанников учреждения. Об это сообщает пресс-служба надзорного органа.

Во время проверки было обнаружено, что дошкольным учреждением не соблюдается температурный режим хранения продуктов, которые используются в приготовлении детского питания. Это противоречит требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура направила руководителю детского представление, после чего нарушения были устранены. Помимо этого, на заведующую учреждения завели дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Отмечается, что материалы данного дела направлены в управление Роспотребнадзора для рассмотрения по существу.

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