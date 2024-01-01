Пермяка осудили на два года за организацию незаконной миграции Он «трудоустроил» семерых иностранцев Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего пермяка. Его обвинили в организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как установил суд, мужчина за деньги составлял фиктивные трудовые договоры с гражданами Таджикистана. Таким образом он «трудоустроил» семерых мигрантов подсобными рабочими в квартире, хотя фактически у него не было цели оформлять с ними трудовые отношения. Используя фиктивные документы, мигранты могли продлять миграционный учёт по месту фактического пребывания.

Суд квалифицировал действия пермяка по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. По совокупности четырёх преступлений мужчину приговорили к лишению свободы два года условно с испытательным сроком в два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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