Алёна Бронникова Прокуратура потребовала закрыть в Перми пансионат для инвалидов и пенсионеров В учреждении выявлены многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми обратилась в суд с требованием закрыть один из городских пансионатов для инвалидов и пенсионеров. По информации пресс-службы ведомства, причиной стали выявленные в ходе проверки многочисленные нарушения.

«В нарушение требований законодательства о пожарной безопасности на лестничных клетках хранятся горючие материалы, имеются участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Проживающие граждане не обеспечены в необходимом количестве постельными принадлежностями, полотенцами. Отмечены нарушения при организации их питания, медицинского обслуживания», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Кроме того, было установлено, что здание, где расположено учреждение, не приспособлено в полной мере под потребности инвалидов и маломобильных жителей. Так, в здании отсутствуют пандусы, а в душевой и санузле — кнопки вызова персонала.

Индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по социальному обслуживанию граждан, привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а также за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения и уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов. Результаты рассмотрения на контроле надзорного органа.

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