Филиал «ПМУ» представит самые интересные вакансии 24 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» примет участие в ярмарке вакансий, которая пройдёт 24 октября в ТРЦ «iMall Эспланада». С 12:00 до 17:00 все желающие смогут познакомиться с разнообразными предложениями о трудоустройстве и задать свои вопросы представителю HR-службы предприятия.

Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— При выборе работы кандидаты ориентируются на ряд ключевых критериев: уровень заработной платы, социальный пакет, рейтинг компании среди работодателей. По всем этим пунктам филиал «ПМУ» занимает топ-позиции в регионе. На ярмарке вакансий 24 октября мы расскажем посетителям о новых технических и административных вакансиях, раскроем все подробности условий трудоустройства, примем резюме и пригласим на собеседование.

Посещение стенда филиала «ПМУ» будет интересно жителям Пермского края, ищущим работу, а также тем, кто стремится к стабильности и карьерному росту. Там можно будет задать все интересующие вопросы, заполнить анкету соискателя и договориться о собеседовании.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» находится в Индустриальном районе Перми и производит азотные удобрения. Средняя заработная плата рабочего персонала предприятия по итогам 2023 года превысила 80 тыс. руб. Для сотрудников действуют корпоративные льготы: доставка автобусами предприятия, компенсация стоимости питания в столовой в размере 175 руб. в смену, возможность участия в корпоративной ипотечной программе, спартакиада по 16 видам спорта, корпоративные праздники, организация летнего детского отдыха, новогодние подарки детям сотрудников и ещё несколько десятков других льгот.

Подготовиться к посещению ярмарки и заранее посмотреть вакансии в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» можно по ссылке.

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