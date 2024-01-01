Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми готовится персональная выставка художника-египтолога Работы Михаила Потапова предоставили наследники Поделиться Твитнуть

Фото: галерея «Пермский период»

В частной галерее «Пермский период» 14 ноября откроется выставка (0+) художника из Соликамска Михаила Потапова — одного из самых легендарных живописцев Прикамья.

Современник и личный знакомый Николая Рериха, иконописец и мистик, Потапов прославился в основном своими работами на темы Древнего Египта. Он виртуозно работал в технике темперы — старейших красок, изобретённых человечеством.

Художник верил, что является реинкарнацией фараона-реформатора Эхнатона, который пытался заменить древнеегипетское многобожие культом одного бога — Солнца-Атона. Легенды гласят, что Потапов каждое утро выходил на балкон своей квартиры в Соликамске и возносил молитву своему божеству. Ещё утверждается, что каждый день независимо от погоды и времени года он совершал омовения в исторической Людмилинской соляной скважине.

Возможно, именно эти здоровые привычки послужили причиной феноменального долголетия Потапова: он прожил 103 года.

Наследие Потапова огромно. Несколько церквей в Соликамске и его окрестностях могут похвастать иконостасами его работы, большая коллекция его картин находится в Соликамском краеведческом музее, но, увы, не выставляется. В «Пермский период» прибудут картины из квартиры-музея, которую открыли наследники художника.

В работах Потапова оживает волшебный мир Древнего Египта — такого, каким он, наверное, виделся самим египтянам, которые верили, что их реальность — сияющая и благословенная. Основной жанр этих работ — портрет, и на этих портретах предстают прекрасные лики людей легендарной страны из прошлого человечества.

О Потапове снято несколько фильмов, написаны книги, его имя присвоено астероиду. В его картинах любят разбираться мастера поиска символов и подтекстов, но работы художника очень нравятся и самым простодушным зрителям — тем, кто просто хочет красоты в жизни.

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