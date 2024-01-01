В Перми на улице Николая Островского водитель «Лады» сбил пенсионерку Женщину доставили в больницу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 22 октября в Свердловском районе города автомобиль «Лада Гранта» наехал на 65-летнюю женщину. После ДТП её госпитализировали, а полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Пермскому краю, около 18:15 «Лада Гранта» двигалась от улицы 1-й Красноармейской в сторону Тимирязева.

«В какой-то момент водитель машины наехал на женщину, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть в неустановленном месте», — пояснили в полиции.

Отметим, изначально о дорожной аварии сообщила КП-Пермь со ссылкой на очевидцев.

«Пострадавшая лежит на середине дороги и стонет», — рассказали они, пояснив, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неположенном месте.

На место ДТП приезжали автомобили МВД, МЧС и скорая помощь.

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