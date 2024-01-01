Пермские власти объяснили смысл установки видеокамер в школьных туалетах В образовательных учреждениях решили бороться с курильщиками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе администрации Перми рассказали, для чего были установлены камеры видеонаблюдения в туалетах нескольких пермских школ. Это нужно якобы для контроля норм внутреннего поведения в образовательном учреждении.

В мэрии отметили, что камеры в школах №42, №77, №116 есть «только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь». По данным чиновников, установка камер была нужна, чтобы контролировать курение в образовательных учреждениях, а в зону наблюдения туалетные кабинки не входят.

Ранее СМИ сообщили, что ученики пяти пермских школ — №116, 77, 42, лицей «ВЕКТОРиЯ» и гимназия №1 — пожаловались на установку камер напротив кабинок.

На эту проблему обратил внимание также федеральный телеграм-канал «Кровавая барыня», который ведёт Ксения Собчак.

«Кажется, кто-то из чиновников и учителей в Перми очень хочет смотреть на юных мальчиков с оголенными попами и юных девочек, которые подтягивают колготки перед зеркалом и вполне могут засветить на камеру свое белье», — говорится в канале.

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