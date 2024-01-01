В Перми первое упоминание о квадробере обнаружили в 19 веке Его нашли в книге очерков Василия Немировича-Данченко Поделиться Твитнуть

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В столице Прикамья обнаружили упоминание о квадробере-медведе в книге 19 века. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на автора краеведческого проекта «Гуляю по краю» Станислава Кудряшева.

Автор утверждает, что в книге «Кама и Урал», которую написал путешественник и журналист Василий Немирович-Данченко, есть эпизод с описанием встречи с квадробером-медведем. Немирович-Данченко в 1875 году путешествовал по Пермской губернии и на основе путевых заметок написал несколько циклов документальных очерков. Впоследствии они легли в основу произведения.

В очерке рассказывается о встрече с неодетым мужчиной, который укусил путешественника за ногу, а потом вылез из-под стола и стал рычать. Затем странный мужчина заявил, что он — медведь.

«Вдруг чьи-то зубы впились в мою ногу. Едва отскочить успел. Смотрю, из-под стола на четвереньках и голый вылезает. А я ведь медведь! — поясняет он, видя мое недоумение», — написал путешественник.

Квадробинг (квадробика) — неофициальный вид спорта, суть которого заключается в беге и прыжках на четырёх конечностях. Часто при этом изображаются различные животные. Квадроберы — это те, кто занимается квадробикой, к ним относятся преимущественно дети и подростки 7-14 лет, отождествляющие себя с животными и копирующие их повадки.

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